Mercato Hellas: bilancio positivo

2 SETTEMBRE – Dopo un’estate densa di trattative, alle 23 in punto di mercoledì 31 agosto la sessione estiva di calciomercato ha chiuso i suoi battenti. In casa Hellas è tempo di bilanci per capire le reali potenzialità di una squadra che si appresta ad affrontare il campionato cadetto con indiscutibili ambizioni di promozione. Il lavoro del nuovo direttore sportivo Filippo Fusco – chiamato da Setti in sostituzione di Riccardo Bigon emigrato a Bologna – è stato subito orientato a tenere in riva all’Adige quelli intenzionati a sposare la nuova causa gialloblù, trovando una sistemazione a chi aveva manifestato il desiderio di cambiare aria. Dopo la retrocessione dello scorso anno era necessario, inoltre, trovare giocatori con forti motivazioni, lasciando andare tutti quelli che per un motivo o per l’altro avevano profondamente deluso ogni aspettativa.

A conti fatti la bilancia economica relativa a entrate e uscite pende decisamente verso il segno più. Dopo il ricco bottino rappresentato dai 25 milioni del paracadute sono arrivati altri 10 milioni, frutto delle cessioni di Gollini agli inglesi dell’Aston Villa e di Ionita al Cagliari mentre pochi, diversamente dalle previsioni, sono stati i denari utilizzati per i nuovi arrivati. Se si esclude quanto speso per gli acquisti di Luppi dal Modena – circa 900.000 Euro – e di Caracciolo dal Brescia – circa 500.000 euro – la formula più utilizzata è stata quella del prestito con diritto di riscatto. A questi vanno aggiunti l’arrivo dello svincolato Zuculini dal Bologna, dell’esperto Troianello dalla Salernitana – un vero amuleto visto che nelle diverse piazze dove ha giocato ha spesso conquistato la promozione – e i rientri dai vari prestiti di Valoti, Nicolas, Torregrossa – ceduto poi al Brescia – Cappelluzzo e Zaccagni. Bravo, poi, è stato Fusco a liberarsi di Christodoulopous e Jankovic, nemmeno convocati per il ritiro pre-campionato. Secondo il direttore, oltre a Giampaolo Pazzini, “l’acquisto” più importante è sicuramente quello di Romulo che, nonostante la mancata spalmatura del ricco ingaggio, vestirà ancora i colori gialloblù. Sul suo potenziale trasferimento hanno pesato non poco le due ultime stagioni, fortemente condizionate dal persistere di una fastidiosa pubalgia, tuttavia è fuori discussione che un giocatore del calibro del brasiliano rappresenta un vero lusso per l’intera cadetteria. Ha lasciato perplessi la cessione al fotofinish di Federico Viviani, indicato fin da subito come punto di partenza del progetto di gioco gialloblù e finito, invece, alla corte di Bigon con la maglia del Bologna. Trattandosi, comunque, di un prestito con diritto di riscatto – cinque milioni di euro la cifra pattuita tra la società gialloblù e quella felsinea – ci sarà modo di riparlarne il prossimo anno. In ogni caso la presenza di Bessa e Fossati, già provati positivamente da Pecchia in cabina di regia, allontana per ora ogni ragionevole timore. In tutto questo merita una citazione a parte il “rifiuto romantico” di Matteo Bianchetti. Il centrale ex-Inter, infatti, nonostante l’allettante offerta arrivata da Genova sponda Samp, ha preferito rimanere a giocarsi le sue carte in serie B. Il mercato gialloblù potrebbe, tuttavia, non essere ancora terminato. La possibile cessione all’estero di Leandro Greco – sul quale pende la “spada di Damocle” di un ingaggio decisamente fuori portata – consentirebbe l’arrivo nella lista bloccata degli over 21 di Enzo Maresca. L’esperto centrocampista, svincolatosi dal Palermo, ha già manifestato nel frattempo il suo pieno gradimento alla proposta formulatagli dall’Hellas.

In conclusione il bilancio del lavoro di Fusco e dei suoi collaboratori non può che essere positivo. L’organico consegnato nelle mani di Fabio Pecchia appare decisamente uno dei più forti e ben strutturati di tutta la cadetteria, tanto da inserire la società scaligera tra le principali favorite per la promozione in serie A. La parola spetta ora al campo, da sempre giudice unico ed insindacabile. Per rimediare, laddove si presentasse la necessità, si dovrà attendere il prossimo mercato di gennaio.

Enrico Brigi

twitter @enrico_brigi