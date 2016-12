Nuova notte di orrore. Un attentato terroristico a Berlino.

20 DICEMBRE – Duro il risveglio per l’intera Germania, nonché per la stessa Unione Europea, nella giornata di oggi. Il timore di attentati terroristici si è purtroppo concretizzato nuovamente nella serata di ieri a Berlino, cuore pulsante della nazione tedesca e meta di numerosi turisti da ogni parte del mondo in questo periodo natalizio.

Ieri sera Berlino era frequentata soprattutto da turisti e cittadini in cerca di svago tra i banchetti del mercatino natalizio della città. Gli stand si snodano nella zona della Gedächtniskirche, la chiesa simbolo della pace dopo gli orrori del secondo conflitto mondiale. Non a caso, si tratta di una chiesa che ha subito gravi danneggiamenti durante la guerra, ed il cui campanile è rimasto volutamente mozzato per rappresentare un monito contro i futuri massacri.

Alle ore 20 di ieri sera un camion è piombato a folle velocità sui mercatini vicino alla chiesa ed ha ucciso 9 persone, ferendone oltre 20. Il mezzo, proveniente dalla Polonia e rubato –secondo la testimonianza del proprietario-, ha travolto inesorabilmente qualunque persona e cosa per un tragitto di circa 50 metri. Subito le forze di polizia si sono attivate per catturare i terroristi. Uno di questi è stato rinvenuto senza vita all’interno del vano conducente mentre l’altro si è dato alla fuga verso Tiergarten venendo poi arrestato.

L’Isis ha rivendicato la strage, ma tuttora il Ministro dell’Interno Thomas de Maizière non parla di attentato. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha invece affermato, in conferenza stampa: «Siamo in lutto per i morti e ci auguriamo che i tanti feriti possano essere aiutati». È stato comunque un duro colpo per il governo e l’intelligence tedeschi, finora mai toccati da episodi di questo tipo.

Silvia Dal Maso