“Negoziare per Mediare”: per gestire il conflitto serve un metodo

6 OTTOBRE – Le esperienze conflittuali fanno da sempre parte della nostra quotidianità: dispute politiche, drammi familiari, contrattazioni per il prezzo, problemi condominiali. Il fatto che il conflitto faccia parte della nostra vita di tutti i giorni ci porta a pensare di essere spontaneamente capaci di affrontarlo e gestirlo adeguatamente e senza troppe difficoltà.

E’ però proprio l’esperienza quotidiana a darci prova di come il conflitto spesso non si diriga autonomamente e semplicemente verso la propria risoluzione, bensì richieda un impegno mirato. Nemmeno questo, tuttavia, si rivela sufficiente senza un metodo adeguato: quella che nasce come una semplice contesa può degenerare in ostilità, in cui comunicare diventa sempre più difficile e comprendersi un’impresa.

Nella vita di tutti i giorni ci si trova ad affrontare delle negoziazioni che purtroppo spesso si rivelano solo una dispersione di tempo e risorse, oltre che una frattura nelle relazioni.

Nell’ottica di conciliare, da un lato, la vocazione dell’Università di Verona alla formazione dei giovani, e dall’altro le esigenze che quotidianamente si riscontrano nel mondo del lavoro nell’analisi, gestione e risoluzione del conflitto, nasce l’idea di creare un Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale denominato: “Negoziare per Mediare”.

Da settembre 2016 sono aperte le iscrizioni rivolte a studenti dell’Università di Verona, a professionisti di ogni genere e a chiunque sia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Particolari destinatari sono i componenti degli Albi: Avvocati, Dottori Commercialisti, Notai, Consulenti del Lavoro ecc, che potranno così portare all’interno del loro Ordine Professionale delle nuove competenze da spendere nell’ambito lavorativo di competenza.

Le lezioni partiranno da gennaio 2017 fino ad aprile, si concentreranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina nelle aule del Polo Didattico “Caserma Santa Marta”, così’ da dare modo di conciliare l’attività lavorativa con la partecipazione a questo Corso.

Esse sono svolte da un corpo docente altamente qualificato, diversificato a livello di discipline e proveniente sia dal contesto universitario sia dal mondo del lavoro.

Il programma didattico comprende quattro moduli: economia comportamentale e teoria dei giochi, diritto processuale e sostanziale, psicologia e sociologia del conflitto e metodologia di conflict resolution.

Obbiettivo sono non solo l’acquisizione di competenze teoriche con tradizionali lezioni frontali ma soprattutto di capacità operative di problem-solving, cimentandosi, alla fine di ogni modulo, in simulazioni e laboratori di sperimentazione, vero punto di forza di questo percorso formativo.

E’ attivo, con tutte le informazioni disponibili sul corso, comprese le modalità di iscrizione al Corso “Negoziare per Mediare”, il nostro sito internet: www.src-verona.weebly.com/ e per restare aggiornati la pagina Facebook “Negoziare per Mediare”

Due studentesse soddisfatte della precedente versione del Corso,

Emma Coltro

Giulia Righi