Al voto per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

3 DICEMBRE – Domani, domenica 4 dicembre, gli elettori dovranno decidere se approvare o respingere la riforma costituzionale approvata dal Parlamento e proposta dal governo Renzi.

I seggi apriranno alle 7 e chiuderanno alle 23. Per esercitare il diritto di voto bisognerà esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale. Nel caso in cui la tessera elettorale fosse andata persa o qualora gli spazi disponibili fossero stati esauriti, se ne potrà richiedere una nuova agli uffici comunali che saranno aperti al pubblico per tutta la durata delle operazioni di voto. Trattandosi di referendum confermativo non è previsto un quorum ed il risultato del referendum sarà valido indipendentemente da quante persone andranno a votare.

Il quesito referendario è il seguente: «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?». A tale quesito gli elettori risponderanno barrando la casella del SI se sono d’accordo, del NO se sono contrari.

Ecco i principali punti della riforma costituzionale, visti secondo i due schieramenti:

Semplificazione dell’iter legislativo

Chi è a favore della riforma sostiene che essa incida positivamente sull’iter legislativo, ora troppo lento a causa dei continui rimpalli -c.d. “navette”- tra Camera e Senato. La riforma Renzi-Boschi farebbe sì che l’ultima parola spetti ai soli Deputati, promettendo di concludere la discussione sulle modifiche legislative entro un massimo di 40 giorni. Per rendere la nostra democrazia più partecipativa, i cittadini potrebbero avvalersi di nuovi strumenti, quali l’introduzione di referendum d’indirizzo o partecipativi e l’abbassamento del quorum per la validità dei referendum abrogativi.

Chi è contrario alla riforma afferma che l’iter legislativo si farebbe solo più farraginoso, con maggior rischio di conflitto tra Camera e Senato. I sostenitori di questa tesi paventano un aumento considerevole di ricorsi alla Corte costituzionale per stabilire se la competenza, con riferimento a molte materie, spetti alla Camera o al Senato. La partecipazione dei comuni cittadini alla vita politica si farebbe più complessa poiché la riforma triplica, passando da 50mila a 150mila, il numero di firme necessarie per la presentazione di proposte di legge d’iniziativa popolare. 800mila è invece il numero di firme che la riforma richiede affinché si abbassi il quorum dei referendum abrogativi al 50% più uno dei votanti alle ultime Politiche (300mila in più di quanto previsto nel vecchio sistema, che era ancorato al 50% più uno degli aventi diritto).

Superamento del bicameralismo paritario

Chi è favorevole al SI al referendum, sostiene che gran parte dei costi sostenuti per far funzionare il Parlamento derivi proprio dalla presenza, al suo interno, di due Camere aventi la medesima funzione e le medesime prerogative. Con la riforma Renzi-Boschi il Senato verrebbe sensibilmente alleggerito e rappresenterebbe maggiormente i Comuni e le Regioni, mentre solo la Camera dei Deputati voterebbe la fiducia al Governo.

Chi sostiene invece il NO, afferma che il Senato resterebbe comunque attivo, paralizzando l’attività parlamentare qualora si profilassero conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni. Se a ciò si unisce l’attenta lettura della legge elettorale (Italicum), che prevede un premio di maggioranza molto forte per chi esce vincitore dalle elezioni, il fronte del NO teme che il Parlamento diventi espressione della sola maggioranza al Governo, con buona pace del dibattito parlamentare.

Riduzione dei costi della politica

Secondo il fronte del SI questa riduzione avverrebbe grazie alla diminuzione del numero dei parlamentari, del loro entourage e dei loro stipendi. I senatori passerebbero da 315 a 95, più 5 nominati dal presidente della Repubblica e non potrebbero più percepire alcuna indennità. Il contenimento dei costi sarebbe raggiunto anche grazie all’abolizione del Cnel e delle province.

Secondo i sostenitori del NO, la riforma sarebbe invece incapace di intervenire realmente sugli sprechi. Si risparmierebbero al massimo 50 milioni di euro circa, stando alle stime della Ragioneria di Stato, peraltro contando che dall’abolizione delle province non deriva il licenziamento dei dipendenti delle stesse bensì il loro riassorbimento in altri enti.

Chiarificazione delle competenze Stato e Regioni

Chi sostiene il SI ritiene che la riforma semplifichi l’annoso tema delle competenze, poiché eliminerebbe quelle concorrenti rendendo più lineari i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Verrebbero riconosciute competenze solo alle Regioni più efficienti, diminuendo gli sprechi e garantendo maggiore uniformità di trattamento ai cittadini su tutto il suolo nazionale. Per il resto, la rappresentanza delle istanze degli enti locali spetterebbe al Senato. Sarebbero invece di competenza esclusiva dello Stato materie come la sanità, le politiche per l’occupazione, la sicurezza sul lavoro, la produzione e distribuzione dell’energia, l’ambiente, la gestione di porti e aeroporti, i trasporti e la navigazione, l’ordinamento delle professioni, i beni culturali e il turismo.

Chi sostiene il NO denuncia l’indebolimento delle autonomie territoriali, diversamente da quanto voluto nel 2001 con la Riforma Costituzionale del Titolo V, e l’accentramento delle funzioni in capo allo Stato. Nulla cambierebbe invece per le Regioni a Statuto speciale, che conserverebbero i loro privilegi e la loro autonomia.

Silvia Dal Maso