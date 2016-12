Il nuovo governo Gentiloni

13 DICEMBRE – Dopo il giuramento tenutosi nella serata di ieri di fronte al Capo di Stato, il governo Gentiloni si prepara ad affrontare le difficoltà del dopo-Renzi. Paolo Gentiloni ha ricevuto l’incarico domenica mattina, da Sergio Matterella, di guidare l’Esecutivo in questi mesi di assestamento varando la legge di bilancio e tornando a discutere della legge elettorale, per arrivare alle elezioni di giugno quando, auspicabilmente, il popolo italiano potrà finalmente scegliere il suo Premier e la nuova squadra di governo. «Cercherò di svolgere il compito con dignità e responsabilità- ha dichiarato Gentiloni – per accompagnare e facilitare il lavoro parlamentare nel definire le nuove regole elettorali».

Gentiloni, giornalista professionista e politico di lungo corso, ha già ricoperto la carica di Ministro agli Affari Esteri nel governo Renzi in sostituzione di Federica Mogherini, eletta Alto Commissario UE per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza comune. In un’intervista del febbraio 2015 ha dichiarato che «Se necessario, l’Italia sarà pronta a combattere in Libia contro l’Isis, perché non possiamo accettare che a poche ore di navigazione dall’Italia ci sia una minaccia terroristica attiva». Sua anche l’iniziativa di richiamare in Italia l’Ambasciatore italiano al Cairo, a seguito della crisi diplomatica scoppiata con l’Egitto dopo l’omicidio di Giulio Regeni. Precedentemente, Gentiloni aveva rivestito il ruolo di Ministro delle Comunicazioni nel secondo Governo Prodi dal 2006 al 2008 ed era stato anche autore di un tentativo di riforma del sistema televisivo finalizzato all’adeguamento della Legge Gasparri alle normative UE. Il DDL Gentiloni, che prestava particolare attenzione alle soglie-tetto della pubblicità in televisione, tuttavia non è mai diventato legge.

Ora un primo ostacolo è rappresentato dal netto rifiuto delle opposizioni a concedere la fiducia al nuovo governo. Giulia Grillo, capogruppo M5S alla Camera, ha dichiarato: «Non vogliamo legittimare questo governo neanche con un nostro No alla fiducia. Sicuramente resteremo fuori e stiamo valutando tempi e modi. Non abbiamo mai pensato a dimissioni di massa, ma non staremo con le mani in mano».

Dello stesso avviso anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che nel rifiutare di partecipare alle consultazioni ha affermato: «Non riconosciamo alcuna legittimità a Gentiloni e al suo governo. L’unica risposta che vogliamo ascoltare è la fissazione della data per le elezioni politiche». Per questo Salvini ha riunito il consiglio federale a Milano nella giornata di oggi, dalle 12 alle 14.

Molto critica, infine, anche Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, che invita i cittadini a scendere nelle piazze per manifestare contro questo governo, che non esita a definire «l’ennesimo schiaffo alla democrazia».

Nel frattempo, Gentiloni ha presentato la sua squadra di governo, che conta alcune riconferme importanti (Lorenzin alla Salute, Padoan all’Economia, Martina alle Politiche Agricole) e molte significative novità (Fedele all’Istruzione, Minniti agli Interni, Anna Finocchiaro per i Rapporti con il Parlamento). Maria Elena Boschi rivestirà invece la carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Di seguito l’elenco completo:

Paolo Gentiloni , Presidente del Consiglio

Maria Elena Boschi, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Marco Minniti, Ministro degli Interni

Angelino Alfano, Ministro degli Esteri

Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia

Andrea Orlando, Ministro della Giustizia

Roberta Pinotti, Ministro della Difesa

Graziano Delrio, Ministro delle infrastrutture

Carlo Calenda, Ministro dello sviluppo economico

Valeria Fedele, Ministro dell’Istruzione

Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro

Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali

Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole

Luca Lotti, ministro dello Sport

Claudio De Vincenti, ministro coesione territoriale e Sud

Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute

Marianna Madia, Ministro della Pubblica Amministrazione

Anna Finocchiaro, Ministro dei Rapporti con il Parlamento

Enrico Costa, Ministro degli Affari regionali

Gianluca Galletti, Ministro dell’Ambiente

Silvia Dal Maso