Morto Anis Amri, l’attentatore in fuga dopo la strage di Berlino.

24 DICEMBRE – L’attentatore di Berlino Anis Amri ha cessato la sua folle fuga a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Poco dopo essere uscito dal capoluogo lombardo si è infatti imbattuto in una pattuglia delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato chiedendogli di esibire i documenti. Alla domanda, il giovane terrorista non ha esitato ad estrarre una pistola. Poi, al grido di «poliziotti bastardi», ha fatto fuoco sugli agenti ferendone uno in maniera non grave. A quel punto l’agente 29enne in prova Luca Scatà ha estratto la pistola e ha colpito il terrorista al costato. Un colpo fatale che ha ucciso immediatamente l’esecutore della strage dello scorso 19 dicembre a Berlino.

Si è conclusa così la storia di un uomo che, a detta del questore di Milano Antonio De Iesu, era quasi un fantasma. Non aveva altre armi con sé a parte una pistola carica che da sola lo rendeva, in ogni caso, estremamente pericoloso. Il questore ha precisato infatti: «Avrebbe potuto compiere altri attentati, era una scheggia impazzita, un latitante pericolosissimo». Individuarlo era come cercare un ago in un pagliaio, poiché non aveva cellulari per non essere rintracciato.

Nei suoi vestiti sono stati rinvenuti un centinaio di euro ed i biglietti ferroviari che comprovano il tragitto intrapreso prima di giungere a Milano. Amri era fuggito dalla Germania entrando in Francia e da lì si era diretto prima a Chambéry, poi a Genova e infine alla Stazione Centrale di Milano. Da lì era ripartito in macchina verso Sesto San Giovanni, dove è avvenuto lo scontro per lui fatale con la pattuglia degli agenti di polizia del commissariato locale.

A chi sospetta collegamenti con la moschea di Sesto, il questore De Iesu risponde che al momento non vi sono evidenze in tal senso. Gli inquirenti cercano tuttavia di ricostruire l’intera rete di sostegno al terrorista tunisino ed il percorso dei suoi spostamenti fin dal suo arrivo in Italia nel 2011.

In origine pare mirasse ad ottenere lo status di rifugiato politico ed è per questo che mentì sulla sua vera età dichiarandosi diciassettenne. Questo tentativo non andò tuttavia a buon fine visto che non ottenne quello status e venne anzi incarcerato per oltre quattro anni per una serie di reati, tra i quali anche per aver appiccato l’incendio al centro di prima accoglienza di Lampedusa. La radicalizzazione si sarebbe compiuta proprio in carcere, portando Amri a posizioni di islam estremo e alla drammatica strage di Berlino.

In queste ore gli inquirenti italiani sono in stretto collegamento con i colleghi tedeschi per capire se, con la pistola utilizzata per ferire il poliziotto Cristian Movio, sia stato ucciso anche l’autista polacco del tir lanciato sulla folla a Berlino.

Tra le 12 vittime della strage, purtroppo è confermata anche la presenza della giovane Fabrizia Di Lorenzo. Fabrizia, poco più che trentenne, era arrivata a Berlino da Sulmona dopo una laurea conseguita in Mediazione Linguistica. Era grande appassionata delle lingue straniere ed in particolare della lingua tedesca che parlava in modo fluente. Per questo non si era fatta sfuggire un’opportunità di lavoro importante che, circa tre anni fa, l’aveva condotta appunto nella capitale.

Purtroppo anche lei, come centinaia di altri turisti, la sera del 19 dicembre scorso si trovava ai mercatini di Natale della Gedächtnisplatz, la “Piazza del Ricordo” dove si commemorano gli orrori della seconda guerra mondiale. Anche su di lei si è abbattuta la furia di quella morte atroce, di quel tir lanciato a pazza velocità sulla folla. Il bilancio è stato infine di 12 vittime -tra le quali appunto Fabrizia-, e 48 feriti.

Il primo ministro Paolo Gentiloni, in conferenza stampa, ha si è complimentato con le forze di polizia che hanno neutralizzato Anis Amri ed ha ricordato la figura di Fabrizia Di Lorenzo come quella di un’italiana esemplare. L’ennesima vittima di stragi insensate e dolore che si colpiscono all’improvviso nel cuore dell’Europa.

Silvia Dal Maso