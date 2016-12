Referendum costituzionale: netta la vittoria del NO

5 DICEMBRE – Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, poco dopo la mezzanotte, ha riconosciuto la sconfitta al referendum consultivo sulla riforma costituzionale e nella serata di oggi si recherà in visita al Colle per rassegnare le dimissioni al Capo di Stato Sergio Mattarella. «Il No ha vinto in modo netto –ha affermato il Premier senza mezzi termini – Ai leader del fronte del No vanno le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro nell’interesse del Paese, dell’Italia e degli italiani». Malcelando un’evidente emozione nelle sue parole, Renzi ha proseguito: «Questo voto consegna ai leader del fronte del No oneri e onori insieme alla grande responsabilità di cominciare dalla proposta, credo innanzitutto dalla proposta delle regole, della legge elettorale. Tocca a chi ha vinto, infatti, avanzare per primo proposte serie, concrete e credibili.»

Dimettersi di fronte all’esito della consultazione è forse una scelta scontata. Gli scrutini hanno visto fin da subito un distacco abissale tra i due fronti a diretto favore del No. A livello nazionale questo fronte ha infatti riportato, su quasi 32 milioni di elettori recatisi alle urne nella giornata di ieri, il 59,95% delle preferenze, mentre il fronte del sì ha ottenuto il 40,05% dei voti ed è riuscito a salire in testa in sole tre Regioni italiane: il Trentino Alto-Adige, la Toscana e l’Emilia-Romagna. Si tratta di un risultato che pesa come un macigno su un governo che fin dall’inizio ha visto nella riforma costituzionale la madre di tutte le riforme e che, alla vigilia delle elezioni, riteneva la vittoria come qualcosa di possibile e realizzabile.

Invece, fin dall’inizio dello spoglio delle schede, la realtà emersa da questa consultazione si è dimostrata quanto mai ostile a Renzi e alle sue aspettative. La volontà del popolo italiano, sotto questo profilo inequivocabile, è stata quella di rigettare le modifiche proposte. Questo anche a costo di cancellare lo sforzo e l’impegno profusi in questi mesi dal Ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, oltre che dallo stesso Premier.

Un esito che in Veneto risulta essere particolarmente accentuato, dal momento che in certi comuni il fronte del No ha raggiunto anche quota 70%. Nella regione veneta, nel complesso il Sì non ha superato quota 38,06% mentre il No ha conquistato il 61,94% delle preferenze. Se si sia trattato di una scelta di natura politica o di reale giudizio sui contenuti della riforma, è cosa difficile da determinare. La personalizzazione del referendum ha giocato un ruolo decisivo fin dall’inizio. A ciò va poi aggiunto il fatto che Renzi è stato vittima della sua strategia comunicativa all’interno del suo stesso partito, trovandosi contro non solo le minoranze in Parlamento, ma anche alcuni illustri esponenti del Partito Democratico e, primo tra tutti, Pier Luigi Bersani.

Nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi poco dopo la mezzanotte Renzi, accompagnato dalla moglie Agnese Landini, è apparso molto provato. Ha ripetuto che la sconfitta elettorale va imputata unicamente alla sua linea di governo e non certo alle numerose squadre di volontari che, in questi mesi, hanno allestito gazebi e girato il Paese per sostenere il Sì al referendum. «Agli amici del Sì, che hanno condiviso il sogno di questa riforma, una campagna elettorale emozionante, vorrei consegnare un abbraccio forte, affettuoso, vorrei uno per uno» ha detto Matteo Renzi. «Ci abbiamo provato, abbiamo dato agli Italiani una chance di cambiamento semplice e chiara. Ma non ce l’abbiamo fatta, non siamo riusciti a convincere la maggioranza dei nostri concittadini; abbiamo ottenuto milioni di voti, ma questi milioni di voti sono impressionanti ma insufficienti. Volevamo vincere, non partecipare e allora mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta e dico agli amici del Sì che ho perso io, non voi.»

A ben guardare però la proposta di riforma Boschi-Renzi ha fatto presa soprattutto sugli elettori italiani che si trovano all’estero. Il fronte del Sì all’estero ha infatti riportato il 64,70% delle preferenze mentre quello del No ha ottenuto il 35,30% dei voti. In Europa questi risultati vedono una piccola variazione a favore del No. Questo è stato scelto dal 37,58% dei votanti, mentre il Sì ha convinto il 62,42%. Si tratta di risultati specularmente opposti rispetto a quelli che si sono registrati nel Belpaese. Gli elettori all’estero sono oltre 4 milioni, ma di questi poco più di un milione si è recato alle urne. Oltre il 60% di chi lo ha fatto ha votato sì. Certo, non in tutti gli Stati. Il No ha vinto in Paesi importanti come il Giappone, la Federazione Russa e l’India. In linea di massima, all’estero si è comunque avuta una presa di posizione importante pro-riforma che gioca anch’essa un suo peso e che non potrà essere ignorata da chi verrà chiamato a guidare il prossimo Governo.

La voglia di cambiare il Paese c’è ed è evidente, è avvertita all’estero tanto quanto in Italia. Cambiano però le preferenze e soprattutto le prerogative dei votanti, dal momento che la riforma Boschi-Renzi non è riuscita a mettere tutti d’accordo sul punto del la nuova ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni, con il timore per un possibile accentramento autoritario delle stesse in capo allo stato. Altro punto ritenuto poco convincente, è stato quello della presenza di un Senato depotenziato eppure ancora composto da membri non eletti direttamente dal popolo ma, anzi, scelti tra Sindaci e Consiglieri regionali già impegnati a svolgere le funzioni connesse alle rispettive cariche.

Stasera alle 18:30 si avrà l’ultimo Consiglio dei Ministri del governo Renzi e, a seguire, l’incontro con il Presidente della Repubblica. C’è chi avanza l’ipotesi di un governo “staffetta” affidato alla guida di Pier Carlo Padoan o di Piero Grasso, per traghettare il Paese alle prossime elezioni –anticipate- della primavera del 2017. Indubbiamente ciò non avverrà prima che l’attuale governo approvi la legge di bilancio, il che è previsto entro il 31 dicembre di quest’anno.

Silvia Dal Maso