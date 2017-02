Sull’orlo di una crisi di nervi

20 Febbraio – La sconfitta di Avellino – la quarta nelle ultime cinque trasferte, la terza consecutiva – ha riportato a galla in casa gialloblù antiche e, forse, mai del tutto sopite preoccupazioni. Le ultime prestazioni ottenute lontano dal Bentegodi, infatti, non possono essere quelle di una squadra il cui obiettivo è la promozione nella massima serie. I passi falsi ottenuti in serie contro Cittadella, Vicenza, Latina ed Avellino – in mezzo solamente lo scialbo pareggio di Carpi – hanno evidenziato un’involuzione di gioco impensabile sino qualche settimana fa. Tocca prima di tutto a Fabio Pecchia comprendere le cause per identificare immediate contromisure. Il campionato cadetto entra ora nella fase decisiva dove diventa fondamentale ridurre al minimo il margine di errore per evitare di trovarsi a giugno davanti a brutte sorprese. Non serve nemmeno più “attaccarsi” all’alibi del mercato di gennaio dove le scelte operate dalla società non sono certo state in linea con le aspettative della tifoseria. Tutto l’ambiente gialloblù, forte anche del cospicuo paracadute in mano a Setti, confidava in qualche operazione importante, in grado di alzare il livello qualitativo e porre le basi per mettere in cassaforte il prima possibile l’obiettivo finale. La rosa a disposizione del tecnico scaligero, invece, non ha subito particolari scossoni. Lasciato andare Maresca – rescissione contrattuale – sono arrivati il fratello di Zuculini dal Manchester City e Alex Ferrari dal Bologna mentre il patron carpigiano ha rimpinguato le casse sociali con altri 2,5 milioni derivanti dalla cessione del polacco Wszolek al QPR. Inutile, comunque, piangersi addosso visto che da qui in poi bisognerà andare avanti con questi giocatori. Il calendario propone adesso due match di alta tensione visto che i gialloblù dovranno affrontare la Spal al Bentegodi – gli spallini inseguono ad un punto – e la capolista Frosinone in Ciociaria. Accampandosi alle scuse più disparate – troppo vento, campo pesante, arbitraggio poco favorevole – il mister gialloblù è parso sull’orlo di una crisi di nervi, quasi incapace di trovare l’antidoto ad una situazione che inizia a sfuggire di mano, dove nemmeno lui riesce più a capirne le cause. Qualcuno in città ha iniziato a chiedere la sua testa ma le voci, almeno per ora, sembrano essere rimaste lettera morta. Dal canto suo, il tecnico ha cercato di stemperare la tensione, certo che la sua squadra saprà risollevarsi, forte anche dell’apporto del pubblico del Bentegodi, anche quest’anno vero dodicesimo uomo in campo. Tutti se lo augurano perchè se non dovesse essere così le cose inizierebbero a prendere una piega che nessuno, fino a qualche mese fa, avrebbe mai immaginato.

Enrico Brigi