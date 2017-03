La quiete dopo la tempesta

8 MARZO – In casa gialloblù è tornato il sereno. Le due vittorie consecutive, arrivate rispettivamente contro Ternana e Brescia, hanno allontanato, almeno per ora, lo spettro di una crisi che sembrava non avere fine. Il successo contro le rondinelle bresciane ha significato anche il tanto agognato ritorno alla vittoria lontano dal Bentegodi, dopo oltre quattro mesi di digiuno, caratterizzati da ben cinque sconfitte su sei incontri disputati. Sul terreno del Rigamonti la prestazione degli uomini di Pecchia è stata tutt’altro che esaltante, ma in questo periodo bisogna sapersi accontentare. Troppo forte l’importanza di un risultato positivo per soffermarsi a guardare tutto il resto.

Trovato il vantaggio nella prima frazione di gara grazie ad una rete del sempre bravo Mattia Zaccagni, i gialloblù non sono riusciti nel secondo tempo nell’impresa di sfruttare al meglio alcuni contropiedi, concessi dai padroni di casa riversatisi in attacco alla vana ricerca del pari. Il risultato finale è rimasto, quindi, in sospeso sino all’ultimo anche se, ad onor di cronaca, è giusto evidenziare che la porta di Nicolas non ha corso particolari pericoli degni di nota. Nonostante il successo, però, le perplessità della vigilia rimangono. Le trame di gioco alle quali la squadra aveva abituato nel girone di andata restano un lontano ricordo mentre continuano non convincere le scelte tecniche operate da Pecchia, che per il match contro gli uomini di Brocchi ha lasciato fuori Fossati e Franco Zuculini, consegnando le chiavi del gioco al fratello più giovane del centrocampista argentino, il quale ha svolto il compitino con diligenza ma senza mai dare l’impressione di essere in grado di dettare i tempi di gioco. Resta ancora una volta fuori dai giochi Simone Ganz, sopravanzato per la terza partita consecutiva da Cappelluzzo, segno evidente che le gerarchie in avanti non sono più quelle di inizio stagione.

Dopo il successo in terra lombarda i gialloblù sono ora attesi da un trittico sulla carta non impossibile. I confronti interni con Ascoli e Pisa, inframmezzati dalla trasferta di Vercelli contro la Pro, rappresentano un banco di prova importante per dimostrare che non siamo davanti ad un semplice fuoco di paglia. I sette punti, inutile negarlo, rappresentano l’obiettivo minimo, necessario per iniziare a porre le basi per la volata finale, che si preannuncia particolarmente avvincente, visto l’alto numero di pretendenti.

A tredici partite dalla fine, se non ci si vuole incappare in brutte sorprese, il margine di errore deve essere ridotto al “minimo sindacale”.

Enrico Brigi