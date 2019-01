Wine lover di tutto il mondo, tuffatevi nel vino del Garda. Parola di “Wine Enthusiast”

Annachiara Rossi

Finita l’università lavora nella comunicazione e come editor e redattore per diverse testate (di cinema, di poker e di filosofia). Dopo aver combattuto per anni con parole come “grindare” o “instacallare” per un mondo migliore, ma senza successo, decide di affrontare seriamente un’altra delle sue grandi passioni - chiamiamola così - e si diploma sommelier. Oggi lavora per un’agenzia di export vino che le consente di viaggiare, conoscere realtà vitivinicole in tutta Italia e confrontarsi con le amenità della burocrazia doganale. Beve meno di quanto si possa pensare, ma meglio. Si diletta come grafica ed è ancora consulente free lance di consecutio temporum per gli amici più cari.

annachiara-rossi has 1 posts and counting.See all posts by annachiara-rossi