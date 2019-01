Zemeckis non convince

Corrado Benanzioli

Corrado Benanzioli viene alla luce nel 1968, ma ci metterà tre anni per rendersi conto che l’unica luce veramente interessante è quella del proiettore cinematografico. Malgrado la sua memoria degna di un criceto ubriaco, riesce a ricordarsi tutti i cinema nei quali ha visto le migliaia di film fino ad oggi, ma non capendo a cosa gli potrebbe tornare utile questo super potere, dopo un diploma in ragioneria si dedica ad attività di rappresentanza ed imprenditoriali in diversi settori di servizi, rifuggendo sempre dal posto fisso (i soli modi per tenerlo fermo è sedarlo o fargli vedere un film). Appassionato di viaggi, di fotografia e di tutte quelle cose belle che arricchiscono lo spirito e riempiono la vita (per diversi anni ha anche co-gestito un blog di recensioni di pellicole e amenità varie), alla tenera età di 50 anni decide di sposarsi dopo una poco intima proposta di matrimonio in un cinema gremito di persone, in quanto proprio lì conobbe qualche anno prima la sua dolce metà. Al momento non ha ancora accusato l’impegnativo traguardo anagrafico, forte del fatto che non crede in una seconda giovinezza, ma solo perché deve ancora terminare la sua tardiva adolescenza.

