Sciopero del 15 marzo 2019 ispirato da Greta Thunberg, attivista e proposta per il Premio Nobel per la Pace, indetto in 1769 città in 112 Paesi nel mondo. #climatestrike #FridaysforFuture

A Verona il corteo è aperto eccezionalmente da una trentina di bambini di quarta elementare, accompagnati da genitori e insegnanti della Scuola Primaria di San Pietro in Cariano. La questura parla di 5mila presenze, ma il numero potrebbe essere molto più alto.