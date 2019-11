Le eterne contraddizioni del Sud Africa

Dieci anni fa il sudafricano Neill Blomkamp sorprese il mondo del cinema con un piccolo capolavoro fantascientifico dal titolo “District 9”. Il film raccontava la storia di una astronave aliena che, all’inizio degli anni Ottanta del XX secolo, si era misteriosamente fermata sopra la città di Johannesburg (Sud Africa) lasciando poi sulla Terra centinaia di migliaia di alieni – in precarie condizioni fisico-igieniche – senza la possibilità di tornare sul loro pianeta di origine. Le autorità sudafricane si organizzano così in modo da accudire gli alieni e ben presto “ghettizzare” in veri e propri “campi di concentramento” e baraccopoli quella nuova popolazione, negli anni progressivamente cresciuta oltre il milione di individui. Da queste premesse parte la vicenda del film che, ovviamente, vuole essere in primis una grande metafora della condizione umana vissuta in quei luoghi, caratterizzata soprattutto nel periodo 1948-1990 dall’odioso regime politico dell’Apartheid e da enormi disuguaglianze sociali ed economiche. Disuguaglianze economiche a dire il vero ancora ben visibili nel più grande Paese dell’Africa subequatoriale. E basta viaggiare lungo le strade sudafricane, ad esempio da Cape Town a Port Elizabeth lungo la Garden Route e la costa dell’oceano Atlantico, prima, e Indiano, poi, per accorgersi che questo Stato è ancora paese pieno di contraddizioni, di ricchezze immense e povertà abissali. Un Paese che, nonostante nel Continente Africano rappresenti ancora uno dei posti migliori (se non il migliore) dove nascere, crescere e morire e per questa ragione meta di emigrazione dagli altri Paesi africani, è chiaro che non ha ancora risolto i suoi enormi problemi economico-sociali.

La squadra di rugby sudafricana ha da poche settimane vinto la sua terza Coppa del Mondo di rugby, una vera e propria “religione” in quella terra. La formazione allenata da Rassie Erasmus ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza con un gioco poco spettacolare, ma molto fisico e concreto. Gli Springbooks, che hanno così interrotto il dominio degli All Blacks neozelandesi, hanno saputo integrare le due principali anime di chi gioca a rugby in Sud Africa: quella bianca, più solida e ragionatrice, a quella nera, più fisica e istintiva. Gli impianti sportivi con i pali ad H sono numerosissimi e disseminati lungo tutto il territorio, anche se la prevalenza è nelle zone dove è più alta la concentrazione di bianchi, in generale, ed ex coloni inglesi, in particolare. Quindi quella del sud-ovest, nella zona del Capo e dintorni. La sua prima Coppa del mondo il Sud Africa la vinse nel 1995, come magistralmente raccontato da Clint Eastwood nel suo film “Invictus”. Allora il Paese era una nazione ancora in fase di costruzione. L’anno prima, nel 1994, in occasione delle prime elezioni libere e democratiche del Sud Africa, Nelson Mandela era diventato Presidente e colui che era diventato il simbolo della lotta di un intero popolo aveva ben chiare le priorità da portare avanti. Quella di disinnescare i conflitti interni e soprattutto il grande odio della stragrande parte della popolazione, nera, nei confronti di quella bianca.

L’ingresso all’Apartheid Museum di Johannesburg con la provocatoria discriminazione fra bianchi e neri

Le violenze che si sono perpetrate ai danni degli Afrikaneer (come vengono definiti i discendenti dei primi Olandesi che arrivarono in questa zona di mondo a metà del XVII secolo) nel periodo 1990-1994, seguite agli oltre quarant’anni di segregazione razziale dove la minoranza aveva di fatto escluso dai diritti civili ed economici la maggioranza nera, sono ancora oggi un ricordo indelebile. Perché poi di fatto quella che è stata l’apertura sociale e civile consumata dall’accordo trovato da Frederik de Klerk e Mandela nel 1990 non ha corrisposto, per la maggior parte dei casi, ad una vera e propria apertura economica e soprattutto ad un perdono, quanto mai necessario per chiudere quel triste capitolo, svoltare e andare avanti. E così il Sud Africa è ancora oggi un paese immenso (grande cinque volte l’Italia) e bellissimo, con una natura che toglie il fiato e allo stesso tempo un’umanità che ti toglie la parola.

Studenti sotto la statua di Gandhi, nell’omonima piazza di Johannesburg

La popolazione del Sud Africa è a dir poco multietnica. Non a caso si autodefinisce il “Paese Arcobaleno”. Nel 2018 quella nazione contava circa 55 milioni di abitanti, di cui il 75,2% era costituito da neri, il 13,6% da bianchi, l’8,6% da etnie miste, dette coloured, e il 2,6% da asiatici. I neri appartengono a numerosi gruppi etnici bantu, tra cui gli zulu, gli xhosa, i sotho, i tswana, i venda, gli ndebele, i tsonga, gli swazi e i pedi. Di questi, gli zulu sono il gruppo più numeroso e rappresentano il 20% della popolazione globale. La maggior parte dei bianchi discende dagli inglesi, dai tedeschi e dagli olandesi, primi colonizzatori europei conosciuti come afrikaner (o boeri) che rappresentano circa il 60% della popolazione bianca. I coloured, che abitano soprattutto nelle province del Capo, sono di razza mista, derivati principalmente da incroci tra neri e afrikaner. Ecco, a questi dati aggiungiamo quello della disoccupazione, oggi vicina al 40%, il dato peggiore dell’ultimo decennio. Secondo le statistiche ufficiali, oltre la metà del Paese vive al di sotto della soglia di povertà e uno su quattro abitanti è in condizioni di estrema povertà.

E dove sono i soldi? Non ovviamente negli immigrati e nei lavoratori poveri, che vivono principalmente in condizioni peggiori rispetto ai cittadini locali, ma nei bianchi e in quella fascia di popolazione nera che è riuscita ad affrancarsi, nel corso degli anni, da quella situazione di estrema indigenza. Esiste un’enorme disparità di reddito nel paese: il 10% della popolazione vanta il 90% della ricchezza. I ricchi portano ancora in dote un forte patrimonio politico legato inevitabilmente al periodo dell’Apartheid: il 55% dei milionari del paese sono bianchi, quando la percentuale demografica di questa etnia è dell’8% rispetto al 92% di neri, meticci e altri.

Le proteste in SudAfrica

Al grido di “Che gli stranieri tornino nel loro paese”, i lavoratori sudafricani protestano ormai da mesi. Ma gli stranieri a cui si riferiscono sono principalmente nigeriani, somali e congolesi. Secondo una forte corrente di pensiero nel Paese, questi gruppi sarebbero responsabili della tossicodipendenza, del traffico di persone, della prostituzione e della perdita del lavoro. Ma sono soprattutto i nigeriani l’etnia considerata portatrice di guai. E non ha caso lo stesso Blomkamp, nel suo film citato all’inizio, faceva interpretare proprio ad una banda nigeriana il ruolo dei pericolosi antagonisti dei “buoni”, tutti dediti al traffico di armi e cibo per gatti di cui gli alieni – nella fiction – risultavano ghiotti. Tanto che poi il film, a suo tempo, venne addirittura bandito dalle sale cinematografiche della Nigeria, facendo arrivare fino ad un vero e proprio incidente diplomatico fra i due grandi e popolosi Paesi africani. Negli ultimi mesi alcune decine di persone sono morte a causa di disordini di strada che hanno fatto letteralmente esplodere il Sud Africa, che oggi è una polveriera politica sociale. La popolazione locale aveva lo scopo di attaccare gli immigrati, in un vero e proprio scontro fra poveri e poverissimi, ma più che gli attacchi agli individui, gli aggressori si sono successivamente concentrati sulla distruzione e il saccheggio di centinaia di negozi stranieri in tutte le città.

Manifestazioni contro la violenza xenofoba in Sud Africa

Sia il saccheggio che gli attacchi brutali sono violenze che sono state scatenate con una certa periodicità per decenni. Secondo le statistiche dell’African Center for Migration and Society (ACMS), gli attacchi xenofobi hanno trovato il loro massimo picco nel periodo fra il 2008 e il 2015, con circa 110 omicidi di media all’anno. Gli sfollati, sia in questo 2019 sia negli anni precedenti, sono a migliaia a causa di queste esplosioni di xenofobia. Il 28% dell’economia sudafricana è in nero e sono molti gli immigrati che lavorano in questo “settore”, visto che molti di loro sono illegali. La maggior parte di questa popolazione illegale non è nigeriana, ma congolese o mozambicana (l’ex colonia portoghese confina con il Sud Africa ed è inevitabilmente il principale “esportatore” di immigrati, a Johannesburg e dintorni), tra gli altri. E molti datori di lavoro assumono immigrati privi di documenti per un salario inferiore a quello che dovrebbero pagare alla gente del posto. Generando, così, l’odio verso gli immigrati in un vortice che non sembra avere fine. Molti africani condannano il vandalismo e gli atti xenofobi di questi giorni, ma, secondo recenti studi, esiste anche una percentuale significativa della popolazione che approva questi attacchi: più di un adulto su dieci nel paese riconosce che sarebbe disposto a essere coinvolto in scontri contro gli stranieri “se necessario”. Mentre questo è il clima interno nel sud del Continente, gli altri Paesi africani, la Repubblica Democratica del Congo, lo Zambia o la Nigeria, stanno “attaccando” gli uffici e le imprese sudafricani che lavorano nei loro paesi in una sorta di “rappresaglia” commerciale e burocratica alla violenza contro le loro popolazioni.

Studenti in piazza a Cape Town

Una parte sostanziale del conflitto è, fra l’altro, dovuto all’atteggiamento ambiguo – oltre che della Polizia – del Governo del Presidente Cyril Ramaphosa, eletto due anni fa. Che, ad esempio, non rilascia statistiche ufficiali sugli omicidi legati all’odio razziale. E poiché la xenofobia è un nuovo elemento su cui si giocano i voti alle prossime elezioni, sia l’egemonico Congresso Nazionale Africano (ANC) sia l’opposizione dell’Alleanza Democratica tendono ad alimentare questo sentimento, che infastidisce non poco i leader dei paesi vicini, in un crescendo di tensioni interne ed esterne che non lasciano presagire nulla di buono. I leader politici hanno trovato un facile bersaglio negli africani vulnerabili che cercano di crearsi una nuova vita in Sudafrica. Si tratta di populismo xenofobo emergente che porta a continui attacchi contro i cittadini stranieri e che risulta estremamente pericoloso. E spaventa, non poco, buona parte della popolazione, anche quella bianca, per una volta non direttamente coinvolta dalla vicenda.

Gino Fabbri, di origini veronesi, durante uno dei suoi show

Gino e Marco Fabbri sono due fratelli che vivono a Port Elizabeth da sempre. Il loro nonno Ugo, veronese, venne in queste zone negli anni Cinquanta con la famiglia. Era impiegato nelle Cartiere Fedrigoni, che qui avevano impiantato delle fabbriche, approfittando anche degli immense risorse di legname che questo Paese offre. Percorrendolo in auto si incontrano, non a caso, ancora oggi decine e decine di camion che trasportano legname e soprattutto boschi sterminati di conifere, senza soluzione di continuità. Il loro padre Sergio si sposò e visse tutta la vita in Sud Africa e come lui sono sudafricani di terza generazione Gino e Marco, anche se quest’ultimo ha vissuto alcuni anni a Londra dove ha studiato film-making. Il fratello, Gino, è un comico, musicista e cabarettista molto noto in Sud Africa. È dotato di una mimica facciale molto simile a quella di Jim Carrey (cercate i suoi video su YouTube, sono spassosissimi) e lavora in tv e nei vari locali di musica dal vivo disseminati nelle principali città del Paese.

Oggi il Sud Africa, che rappresenta di fatto la loro patria, non è più un luogo così sicuro per loro e le loro famiglie. Lo si nota anche dagli impianti di sicurezza che caratterizzano tutte le case, i condomini e, ovviamente, le ville del Paese. Ma non è solo un problema di sicurezza, in parte risolvibile. In generale, soprattutto per i loro figli adolescenti, sono le politiche dello Stato a preoccupare. Ovviamente dalla fine dell’Apartheid sono volte a favorire la stragrande maggioranza della popolazione nera e non certo la minoranza bianca, che pure Mandela considerava assolutamente necessaria per lo sviluppo del Paese.

Il quartiere finanziario di Joburg

La sanità e la scuola, ad esempio, sono di buon livello, ma solo se private ed è un peccato, perché la formazione dei medici, ad esempio, è in generale ottima. Qui, tanto per dire, avvenne il primo trapianto di cuore ad opera di Chris Barnard, ma oggi i medici – pur bravi – non possono operare in un ambiente ospedaliero pubblico degno di questo nome. E ovviamente i costi della sanità privata sono elevatissimi e non sono in molti a potersela davvero permettere, anche fra i bianchi. Alla lunga diventa complicato per tutti pensare ad un futuro in questa bellissima ma martoriata terra. Tanto che, quando li incontriamo, nella loro bella casa ad un tiro di schioppo dall’aeroporto di Port Elizabeth, le domande sull’Italia e il livello di qualità della vita a Verona, dove ancora hanno legami e parenti, sono numerose e indicative di un clima di preoccupazione sempre crescente.

Una visita a Robben Island (la prigione di massima sicurezza dove è stato incarcerato per molti anni Nelson Mandela) e al museo del District Six a Cape Town e al Museo dell’Apartheid a Johannesburg sono d’obbligo per capirne qualcosa di più. Aiutano a comprendere davvero cos’ha rappresentato quel regime totalitario e nazista per questo popolo e ancor di più aiuta a comprendere il presente, l’attualità, tutt’altro che scevra da compromessi e lontana anni luce dall’ideale di libertà e prosperità che aveva probabilmente il Madiba, come veniva chiamato il padre della patria Mandela. Proprio Mandela è il grande orgoglio sudafricano.

La casa dove è nato e cresciuto Nelson Mandela a Soweto, il sobborgo di Johannesburg

Lo si trova letteralmente dappertutto e anche la sua casa dell’immenso sobborgo di Soweto, alle porte di Johannesburg, è oggetto di pellegrinaggio per turisti e sudafricani. Qui, per intenderci, nel 2010 è stata disputata la partita inaugurale e soprattutto la finale del Mondiali di Calcio. L’avveniristico stadio (qui denominato pomposamente “Soccer City”) si erge maestoso fra la terra rossa e gli slum, come una cattedrale nel deserto, anche se a dirla tutta vi ci giocano due squadre della città. Può contenere oltre 100 mila persone ed è il secondo stadio più capiente al mondo, dopo il Maracanà di Rio de Janeiro.

L’impressionante “Soccer City” a Soweto, alle porte di Johannesburg

Da quelle parti c’è pure l’abitazione dove è nato e cresciuto l’altro Premio Nobel per la Pace sudafricano, l’Arcivescovo Desmond Tutu. Forse nella testa di Mandela era chiaro che il processo di “riequilibrio sociale” avrebbe comportato decenni di disuguaglianze, conflitti, odio e difficoltà di tutti i tipi. Ma la corruzione che caratterizza, dopo di lui, la politica di quel Paese e una certa incapacità dello stesso popolo a fissare degli obiettivi di miglioramento personale e collettivo stanno inevitabilmente frenando questo processo.

Un elefante attraversa una strada del Kruger Park

Ce ne parla anche Paolo Croce, milanese, un tempo gelataio alle porte di Milano e oggi gestore di una Guest House ai limiti del Kruger Park, la grande riserva di animali che all’inizio del XX secolo venne dedicata ad uno dei Padri Fondatori del Paese. Croce ha mollato tutto in patria, innamorato insieme alla sua compagna Barbara di questa terra, per venire a vivere qui e aiutare altri visitatori ad innamorarsi come loro del Sud Africa. «Il problema dei lavoratori africani, però, è che non hanno culturalmente un orizzonte temporale lungo. Da sempre abituati a convivere con un’aspettativa di vita molto bassa, tendono a spendere in pochi giorni tutti i soldi dello stipendio che ricevono, non avendo molto chiaro il concetto di risparmio e deposito. Ciò comporta, quindi, una difficoltà nel riuscire a costruire un patrimonio, una casa, una rendita, un aiuto per le generazioni successive della propria famiglia. Una propensione al “non risparmio”, se vogliamo, ma anche al non saper mantenere costantemente il proprio lavoro che sta pesando enormemente sull’attuale generazione di sudafricani, che ancora non si è affrancata da quello che è successo a quella precedente con l’Apartheid. Sta succedendo un po’, pur con dinamiche diverse, quello che è successo nelle ex Repubbliche del Patto di Varsavia, quando è caduto il muro di Berlino, la cui ricorrenza cade proprio in questi giorni: il non sapersi adattare alle mutate condizioni socio-politiche ha di fatto aumentato le disuguaglianze, alimentando il rancore verso i ricchi e non ha trovato di meglio che prendersela, come capro espiatorio, con chi, immigrato, è ancora più povero e in difficoltà. In una sorta di eterna lotta di classe, che in questo momento non vede sbocchi».