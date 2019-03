Noi siamo! La testata giornalistica online “ilNazionale.net“ e la sua redazione si presentano sabato 30 marzo dalle 11 al Cohen Verona, in Via Scarsellini, 9 (zona San Zeno), con un dialogo a più voci insieme al giornalista de “L’Espresso” Paolo Biondani.

Scrittore e giornalista, Paolo Biondani è sposato con Stefania e padre di Andrea e Marco. Assunto nel 1990 al “Corriere della Sera”, ha seguito per anni come cronista giudiziario le inchieste e i processi milanesi: Tangentopoli, Toghe sporche, indagini su Berlusconi, scandali economici, bancarotte, caso Formigoni, omicidi, terrorismo internazionale, mafia al Nord. Dal 2007 lavora come giornalista d’inchiesta per “l’Espresso”. E proprio per il settimanale, da qualche settimana, sta seguendo alcuni risvolti del Congresso mondiale delle famiglie che si sta tenendo nella città scaligera in questi giorni. Uno dei tanti temi che sarà affrontato durante l’intervista collettiva da parte della redazione di “ilNazionale.net”. È l’occasione per discutere di Verona, da diversi punti di vista, mai scontati, al Cohen, locale in cui si sta compiendo un piccolo miracolo grazie alla titolare Elena Castagnoli, che ha portato nel cuore della città scaligera un locale di musica live ricercata e che tocca vari generi.



A seguire il live della rock band scaligera Seymour, per la prima volta in versione acustica. La band, nata dalle ceneri dei The Dagger (formazione attiva negli anni Novanta con decine di concerti alle spalle) ha visto il suo ceppo storico (Gianluca Garavaso alla batteria, Giovanni Righetti al basso ed Ernesto Kieffer alle tastiere) arricchirsi alcuni anni fa dell’esperienza del chitarrista Leopoldo Tinazzi. Sarà l’occasione per ascoltare, per la prima volta live, il nuovo frontman e cantante Alberto Giuliano.

Ingresso libero, vi aspettiamo.

“ilNazionale.net” vuole fare informazione e approfondimenti dal mondo, dentro e fuori le mura di Verona. Dopo averla fondata otto anni fa e dopo aver vissuto una prima esperienza durata qualche anno, nel novembre 2018 il direttore responsabile Nicola Galetto e una redazione completamente rinnovata – composta quasi esclusivamente da giornalisti professionisti e pubblicisti, già collaboratori dei principali media cittadini – si propongono sulla scena scaligera con un sito rivoluzionato, nella grafica e soprattutto nei contenuti. Quello de “ilNazionale.net” di Verona è solo il primo passo di un cammino appena iniziato, che vede la testata online proporsi come un’alternativa a quelle già esistenti nel panorama veronese, ma non solo. La pluralità di voci al suo interno, senza indirizzo politico, si pone l’intento di rappresentare un punto di forza di un giornalismo che non si vuole porre alcun limite e che vuole essere una voce critica nei confronti di chiunque, senza però disdegnare l’approfondimento culturale, sociale e sportivo.

Per informazioni o contributi scrivere aredazione@ilnazionale.net. L’evento ha il sostegnodi Fosso Corno, Estreme Conseguenze, Ciodet, Cohen e Seymour.

L’azienda agricola Fosso Corno si estende per 30 ettari su un’unica collina a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Questa terra così generosa è caratterizzata da una posizione naturale particolarmente vocata per la viticoltura ed è famosa per i suoi vini. L’interesse crescente al vino Montepulciano che viene prodotto in questa regione ha spinto la famiglia Biscardo, nel 2001, all’acquisto di questa azienda agricola. Impegno costante e meticoloso nella sperimentazione agronomica e nella cura dei vigneti sono le sfide continue di questa impresa.

Nel cuore del Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, si trova l’azienda Ciodet, che prende il nome dall’antica tradizione di Bartolomeo Bortolomiol che, oltre a fare vino, produceva chiodi dalla sua fornace. Oggi la tradizione di famiglia prosegue con i figli di Labano. L’attitudine all’innovazione di Enrico, esperto enologo, con il fratello Alberto, rappresenta il vero spirito della nuova generazione che considera la qualità un valore distintivo ed inestimabile. Qualità che si ritrova nei loro vini, che rivelano una finezza e un’eleganza sorprendenti.

Estreme Conseguenzeè una nuova testata che nasce con l’ambizione di aggiungere una voce autorevole alle voci autorevoli già esistenti. Perché se la stampa è “il cane da guardia della democrazia”, più cani da guardia ci sono, meglio è. Il nostro abbaiare è pubblicare “solo notizie”.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/822029408157629/