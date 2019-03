Florence and the Machine: a Bologna siamo tutti europei.

Finalmente sono tornati in Italia i Florence and the Machine, in questi giorni nel nostro paese con due date del loro “High as hope tour“. Siamo andati a sentirli alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. La band tornerà di nuovo in Italia ad agosto per il Milano Rocks.

Più che un concerto, il live dei Florence and the Machine, è un’esperienza tra il liberatorio e il mistico per uno show che si fa trascinare da un sentimento collettivo magistralmente condotto da Florence Welch: ci si tiene la mano, si abbraccia estranei e si balla, liberi per una sera da pensieri negativi abbattendo quelle barriere, quei muri, che in questi giorni le maggioranze tanto insistono ad erigere.

Florence è l’ultima dei bohemienne, capelli e abiti sono quelli di una ninfa con un attitudine che possiamo a collocare a metà sulla strada che da Woodstock va verso una comune di Osho, emoziona e si lascia emozionare, avvolge e si lascia avvolgere (anche fisicamente) dal suo pubblico e non si risparmia. Dalla sua ha una carica elegante, delicata e una voce intensa che arriva senza invadere fino a dove l’ascoltatore la vuole lasciar arrivare. La sensazione è quella di un lungo abbraccio con se stessi che accompagna il pubblico per tutto il concerto, solo per sciogliersi in chiusura nel sussulto di Shake It Out.



Tra i messaggi d’amore lanciati dalla cantante di South London ne emerge uno, che oggi più che mai, nella sua assoluta semplicità, si rivela con una potenza estrema: “We are English, we are European”.

Nell’Europa dei populismi, nel Regno Unito della Brexit questi semplici parole e il lungo applauso che le ha seguite ci lasciano ancora credere che dell’Europa non sia rimasta solo una mera illusione utopica.



High as hope tour – Bologna (Scaletta)

June

Hunger

Between Two Lungs

Only If for a Night

Queen of Peace

South London Forever

Patricia

Dog Days Are Over

Ship to Wreck

Moderation

Sky Full of Song

Cosmic Love

100 Years

Delilah

What Kind of Man

Big God

Shake It Out