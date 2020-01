“I Protagonisti del Prog” a Casa Novarini

Torna anche quest’anno “Progressioni Sonore”. La rassegna si terrà a Casa Novarini di San Giovanni Lupatoto per quattro mercoledì consecutivi, dal 5 al 26 febbraio, alle 21.

La decima edizione della kermesse, organizzata dall’associazione culturale Balder, ha come titolo “I Protagonisti del Prog” e propone al pubblico concerti live, a ingresso libero, di progressive rock, un genere musicale che ha avuto una storia breve in Italia, tra il 1971 e 1976, e rappresenta un’evoluzione del rock psichedelico britannico degli anni Sessanta, diffusosi in Germania e Francia e nella nostra Penisola.

Tra i musicisti ospiti della rassegna ricordiamo Francesco Sguazzabia, meglio noto come Sbibu, famoso percussionista e batterista veronese ha suonato con alcuni tra i più importanti jazzisti italiani ed europei e ha all’attivo innumerevoli pubblicazioni discografiche con artisti nazionali e stranieri come Billy Cobham,Tony Oxley, Ernst Reijeseger, Martin Mayes, Pietro Tonolo,Sandro Gibellini, Piero Leveratto e Percy Jones.

Si parte, dunque, mercoledì 5 con il concerto I Pink Floyd come solisti di Riccardo Fornale, set acustico con Dama Pink (Milanese, Cremoni, Sbibu).

Mercoledì 12 Dal Prog al Rock: Uriah Heep, con il set acustico di Blind Golem (Vilardo, Zago, Bistaffa, Dalla Riva, Mantovani, Pase), è la proposta di mercoledì 12, mentre il 19 sarà la volta di Dalla Classica al Rock di Federico Fuggini, con il set acustico di The Ice.

Mercoledi 26, infine, va in scena I grandi del Prog, con set acustico di Perfect Pair (Sbibu, Gonzales, Cremoni, Zampieri).

Da quasi vent’anni l’Associazione Balder si occupa di allestire interessanti manifestazioni a carattere culturale, artistico e sociale nel territorio veronese. Tra i diversi progetti realizzati ricordiamo in particolare l’evento “Parole Amiche”, una rassegna di incontri con l’autore, durante il mese di ottobre, patrocinata dal Comune di San Giovanni Lupatoto, dove intervengono apprezzati e noti scrittori italiani a presentare le loro ultime opere letterarie. Dopo la full immersion di prog rock, sabato 28 marzo al Cinema Teatro Astra, sempre a San Giovanni, Balder ha organizzato un live celebrativo della band Genesis alla quale il gruppo musicale Veronese Real Dream dedicherà un concerto tributo (ingresso 13 euro).