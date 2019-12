Lorenzo Fabiano presenta “La Presa della Bastiglia”

Negli spazi di Ongarine Caffè a Quinzano prosegue “Succede a Verona”, la serie di incontri organizzati e promossi dalla redazione de “Il Nazionale”. Protagonista della serata sarà Lorenzo Fabiano, apprezzato giornalista e scrittore, che presenterà il suo nuovo libro La Presa della Bastiglia. L’evento, in programma mercoledì 18 dicembre alle 18.30, condotto dal giornalista Enrico Brigi, caporedattore sport de “Il Nazionale”, avrà come filo conduttore il tema “Quando la sconfitta più dura diventa un’impresa da raccontare”.

La copertina del libro

Il libro di Lorenzo Fabiano riporta alla mente il Tour de France del 1975. In quell’edizione della “Grande Boucle”, il campione belga Eddie Merckx, alla ricerca della sua sesta maglia gialla, subì una clamorosa sconfitta che sancì l’inizio della fine della sua carriera costellata da successi. Nonostante la delusione, tuttavia, fu capace di impartire una lezione di vita, prima che di sport, dimostrando che, per essere annoverati tra i grandi, il successo non rappresenta sempre una condizione imprescindibile. Per il bravo Lorenzo Fabiano questo libro rappresenta il settimo lavoro della sua produzione letteraria. Dopo aver narrato le imprese sportive nel campo dello sci, del tennis e del calcio, questa volta tocca al ciclismo, in un libro da leggere tutto d’un fiato.