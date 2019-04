Santa Maria in Stelle in marcia!

Sabato 27 aprile: L’Ipogeo e le sue vie, ovvero il trekking urbano a due passi da Verona

Molto spesso, nelle strategie per il turismo cittadino, ci si interroga su come mettere in luce anche le splendide realtà dei quartieri e della periferia. Una risposta sicuramente interessante per gli amanti del trekking e degli spazi aperti è la presentazione della mappa dei percorsi per le zone di Santa Maria in Stelle, Nesente, Novaglie, Montorio nel contesto dell’evento “L’Ipogeo e le sue vie”, a cura del GVI – Giovani Volontari Ipogeo.

In questi mesi il gruppo ha analizzato, messo in sicurezza, rivisto la segnaletica e cronografato una serie di sentieri che hanno come punto di partenza l’Ipogeo di Santa Maria in Stelle, luogo di eccezionale interesse storico-artistico del quale avevamo parlato qualche tempo fa.

Così, in concomitanza con la Festa della Primavera di Santa Maria in Stelle, sabato 27 aprile, in occasione del lancio della mappa, ci sarà una ricca serie di eventi alla scoperta del territorio: 12 passeggiate (di diversa difficoltà), tavole rotonde, incontri, letture, degustazioni gratuiti e aperti a tutti. Tra gli ospiti Luigi Nacci, scrittore e ideatore del Festival della Viandanza. Questo il programma:

Ore 8.30 Propedeutica al Nord Walking e alimentazione: benefici di

uno stile di vita sano. Ore 9 Paesaggi culturali: la traccia dell’uomo nella storia della

Valpantena. Ore 9.30 Storie di uomini, donne e botanica. Ore 10 Passeggiata in collina cullati da arte e poesia. Ore 11 Ambiente sonoro: un paese da ascoltare, un paese da

ammirare. Ore 14 “Agritrekking” tra due valli. Ore 14.30 Valpantena, terra di ispirazione, tra leggende e artigianato. Ore 15 Buone pratiche in collina e coltivazione biologica. Ore 15.30 Proprietà delle erbe autoctone: dalla raccolta alla

coltivazione. Ore 16 Camminare consapevolmente: in ascolto del corpo e della

natura. Ore 16.30 Dai sentieri di campagna a quelli della Storia: racconti di

paesani deportati. (Consigliato alle famiglie) INCONTRI “Due chiacchiere in piazza” Ore 10 Tavola rotonda: Valpantena, una storia biodiversa.

Ospiti: Bruno Avesani, storico e scrittore. Enzo Gambin, direttore di Aipo Verona, Associazione interregionale produttori olivicoli Gianfranco

Caoduro, presidente onorario World Biodiversity Association.

Moderatore: Lorenzo Brunelli, Giovani Volontari Ipogeo. Ore 11.15-11.45 circa, intermezzo musicale. Ore 12 Tavola rotonda. Progettare con e sul territorio: come nasce

una mappa per il trekking Urbano. Ospiti: Francesca Briani, assessore Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Pari opportunità. Ren Gabriele,

dirigente Area Cultura e Turismo Ferrari Tommaso, consigliere comunalee capogruppo Verona Civica.

Moderatrice: Claudia Annechini, Giovani Volontari Ipogeo. Ore 12.30 Brindisi supportato dalla CANTINA VALPANTENA Ore 15 Biodiversità, come la valutiamo? Insieme nel campo, nel bosco e sul prato! A cura di: World Biodiversity Association. Ore 16 Giù le mani dai lavatoi: quella volta che il paese li salvò dalla demolizione. A cura di: “Le done del paese” (Presso “I lavatoi”). Ore 17 Incontro: Camminare, una strada per l’educazione

sentimentale. Ospite: Luigi Nacci, insegnante, scrittore, fondatore del

Festival della Viandanza ed esperta guida della Compagnia dei cammini.

L’aspetto interessante è l’interazione tra diverse realtà: attività ludica, godimento paesaggistico, consapevolezza ambientale, senso di appartenenza, storia della comunità.

Da sottolineare, però, anche la stretta la collaborazione tra le aziende della vallata e le attività proposte a dimostrazione che oggi fare impresa può significare anche sostegno, integrazione e valorizzazione del proprio territorio.

Per maggiori informazioni e dettagli sulle attività, si rimanda al sito dell’associazione Ipogeostelle.it.