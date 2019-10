Dov’è casa mia ci mostra guerre civili e atti di terrorismo ma anche la solidarietà, la resistenza e la speranza di una vita diversa. Con ferocia e delicatezza, Davide Coltri racconta le storie che superano i confini, la casa che si è persa e quella che – ora più che mai – si spera di trovare. Giovedì 10 ottobre alle 18.30 presentazione in libreria di Dov’è casa mia. Storie oltre i confini (minimum fax, 2019) a cura di Pagina Dodici, in Corte Sgarzarie, 6a. L’autore è intervistato da Francesca Lorandi, giornalista de L’Arena. Ingresso libero. Coltri vive a Beirut e si occupa di progetti di istruzione nelle emergenze umanitarie. In passato ha lavorato in Iraq, Sierra Leone, Nepal, Sudan, Tanzania, Turchia e Siria. I suoi racconti sono stati pubblicati su Effe – Periodico di altre narratività, Nazione Indiana, L’Inquieto.

Khalat, una giovane curda siriana, lascia la città d’origine per frequentare l’università a Damasco; lo scoppio della guerra civile distrugge i suoi sogni ma non la sua volontà di resistere alla violenza e portare in salvo la famiglia. Anneke è una ragazza danese con un obiettivo molto chiaro: porre la sua vita al servizio dei più deboli; una missione in Darfur la costringe a spingersi oltre il limite dell’altruismo e ad affrontare un nuovo difficile inizio. Théogène, orgoglioso preside di una scuola elementare, rifiuta di accettare i pregiudizi e le superstizioni che dividono in due fazioni la gente del campo profughi in cui si trova. Pagherà il prezzo della sua coerenza insieme alla sposa Rosette. Queste e tante altre storie ci permetteranno di viaggiare attraverso l’attualità e le esperienze di Davide Coltri.

Mediorizzonti vuole essere una finestra sul mondo arabo che vuole aprire sguardi differenti su Paesi troppo spesso stereotipati nella rappresentazione mediatica. L’appuntamento è al Cinema Nuovo di San Michele Extra a Verona, via V. Monti 7c, che ha supportato l’iniziativa dell’associazione culturale veronetta129 e La Sobilla. E vede la collaborazione del Middle East Now di Firenze, l’associazione culturale Italo-Spagnola ACIS, l’associazione InAsia, la libreria Pagina Dodici, il ristorante Tabulè e il gruppo di analisi intercultuale Prosmedia. Media partner Il Nazionale.

Il prossimo incontro con MediOrizzonti è lunedì 14 ottobre alle 20.30: secondo appuntamento al cinema con il documentario Freedom fields di Naziha Arebi (Libia, GB, Paesi Bassi, USA, Libano, Qatar, Canada – 2018, 99’). Interviene Alice Bianchini, vice presidente della Chievo Fortitudo Women, modera Paolo Sacchi, giornalista de Il Nazionale. Un gruppo di donne libiche è accomunato da un unico sogno: giocare a calcio per la nazionale. Il documentario le segue dal 2012 al 2016, quando le speranze della “primavera araba” cominciano a svanire. Le loro aspirazioni sono però più vive che mai. Attraverso gli occhi di queste attiviste accidentali, la regista mostra la realtà intima di un paese in transizione, dove le storie personali di amore e lotta si scontrano con la storia. Al Cinema Nuovo San Michele, via V. Monti 7c. Ingresso con biglietto unico 5€.