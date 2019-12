In Stradone Santa Lucia, nel luogo dove è stato cancellato – e per il momento non ancora realizzato in un’altra location – il murales dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, qualcuno ha voluto lasciarne traccia appendendo a un albero scarpette e scarponcini dipinti di rosso. Un gesto che probabilmente vuole porre attenzione sulla vicenda e sul grave problema sociale del femminicidio.