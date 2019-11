La panchina rossa del rispetto in Piazzale Buccari a Montorio è uno dei simboli di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e mantiene vivo il ricordo delle donne che ne sono state vittima.

Sono più di 40 le panchine rosse presenti in 33 comuni del Veneto per lanciare un messaggio contro la violenza di genere.

Foto: Chiara Pisoni