Il Comune e la Gran Guardia si tingono di rosa per la sensibilizzazione nella prevenzione dei tumori. Anche se in Italia il cancro al seno è il primo tumore nelle donne di tutte le fasce di età, oggi viene sconfitto da nove pazienti su dieci. La prevenzione funziona. Ma non bisogna abbassare l’attenzione. In occasione di “Ottobre nastro rosa”, organizzato dall’Associazione LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, domani, domenica 27 ottobre alle 17 alla Gran Guardia si terrà il concerto della White Project Band. Ingresso libero. Foto di Osvaldo Arpaia