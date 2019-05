Tutto pronto per la Straverona 2019. Si parte sabato 18 maggio con bambini e ragazzi (dai 4 ai 13 anni) impegnati in piazza Bra con l’ottava Straverona Junior, a cui seguirà la staffetta Genitori&Figli e il primo Trofeo Straverona Junior, il campionato provinciale di corsa su strada per le categorie Ragazzi e Cadetti maschili e femminili. Domenica 19, toccherà invece ai runners e alle famiglie indossare le scarpe da ginnastica per la tradizionale corsa su tre differenti percorsi: 6 km piani senza barriere architettoniche, 10 km ondulati con la salita sul colle di San Pietro e 20 km più impegnativi, che arrivano fino a Quinto di Valpantena.

A dare il via alle gare non competitive, alle ore 9 sotto i Portoni di piazza Bra, sarà il colpo di cannone a salve esploso dai militari dell’Ottavo Reggimento Artiglieria. Una novità che testimonia la collaborazione nata in questa 37esima edizione con l’Esercito Italiano ed in particolare con il Comando delle forze operative terrestri di supporto. In quest’ottica, è prevista anche la partecipazione alla corsa del gruppo sportivo del 85esimo Reggimento Addestramento Volontari e l’esibizione della Fanfara Piume del Garda ad accompagnare i podisti nelle fasi della partenza. Foto di Osvaldo Arpaia.