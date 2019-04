Chievo, l’aritmetica del Road Runner

Amarezza, rabbia e una sorta di impotenza: dopo dieci mesi di sofferenza, la sconfitta casalinga del Chievo contro il Napoli ha assunto i contorni di una sorta di catarsi.

Occhi lucidi

Al termine della partita contro la squadra di Carlo Ancelotti per molti non è stato facile trattenere le emozioni. Tifosi e staff gialloblù accomunati dallo stesso sentimento. L’umore di Sergio Pellissier all’uscita dagli spogliatoi con il proprio figlio per mano è parso riassumere lo stato d’animo e l’epilogo di una stagione nata male e finita peggio.

La gara che ha sancito la retrocessione aritmetica, in ultima analisi ha posto virtualmente fine a una speranza che, per propri limiti o per intralci sul percorso, si era mano a mano trasformata in una missione impossibile. Come quella del povero Willy il Coyote nei confronti dell’astuto Beep Beep, “Road Runner” nella versione inglese. In cui, oltre al danno dell’inseguimento infruttuoso, si aggiunge puntualmente la beffa del rivale.

Verso la fine degli anni Quaranta, dal genio di Chuck Jones sono nati due straordinari personaggi animati, immediatamente scritturati dalla mitica Warner Bros. In ogni puntata della striscia, diversa nella trama quanto identica nella filosofia, Willy si ingegnava per catturare il pennuto rivale che puntualmente riusciva invece a sfuggirgli. Spesso e volentieri in maniera irridente.

Beep Beep e Willy



Dopo undici stagioni consecutive in A, per complessive diciassette su diciotto tornei – un risultato straordinario da non sottovalutare mai – nell’attuale annata del Chievo la correlazione tra la retrocessione e le cause e gli effetti che hanno portato il club a scivolare tra i cadetti è riconducibile a quanto accaduto fin dall’inizio del percorso. Errori sono stati commessi, questo è evidente, ma il retrogusto alla fine richiama piuttosto le gesta del beffardo Road Runner. Puntata dopo puntata, giornata dopo giornata, la sfida è apparsa impossibile. Proprio come quella del coyote.

L’analisi di Campedelli

In settimana, il presidente Campedelli ha offerto una serie di riflessioni interessanti. In maniera trasparente e senza ricorrere al piagnisteo – modalità piuttosto comune per certi suoi colleghi – non ha lesinato autocritiche. Ha identificato il momento decisivo della stagione nell’affaire plusvalenze deflagrato l’estate scorsa. Settimane in cui, mentre si costruiva la squadra, piombava su Pejo la scure del processo sportivo e le note sanzioni.

Osservate dalla tribuna le trentadue gare disputate finora, assodato che i gialloblù ci abbiano messo del proprio e che alcune scelte si siano rivelate infelici o azzardate, i siluri ricevuti a luglio e agosto hanno alimentato uno stato di tensione e incertezza e limitato oggettivamente la possibilità di operare sul mercato. Oltretutto in una situazione delicatissima anche da un punto di vista di ricambio generazionale.

Luca Campedelli

La vicenda processuale ha indubbiamente danneggiato la società sul piano operativo. Per quanto si creda che un giorno il tempo sarà galantuomo, la sensazione è di una gestione dispari e un trattamento che ha lambito i canoni del discriminatorio. Mentre il Chievo in estate rischiava la B e finiva, a gennaio, per essere umiliato con il mantenimento dei tre punti di penalizzazione, per altri sodalizi si ascoltavano e ascoltano tuttora lodi per operazioni di mercato speculari.

Nonostante scelte tecniche infelici in itinere e i limiti della rosa in alcuni reparti, con Mimmo Di Carlo al timone era avvenuto il tanto agognato rilancio, sia sul piano morale che in termini di classifica. Ecco però, sul più bello, che il Road Runner si è ancora materializzato. Da gennaio da oggi, la serie di partite in cui si sono susseguiti casi emblematici dell’utilizzo discrezionale del Var è stata persino sconcertante. Tra un Beep beep e l’altro più di un caso si è avuta la sensazione di essere piuttosto su “Scherzi a parte”.

Nell’indifferenza mediatica pressoché generale – organi locali a parte – si è assistito ad uno stillicidio che sarebbe stato letale per chiunque. Figuriamoci per un gruppo che, al netto dei propri limiti e propri errori, dall’estate precedente piano piano aveva maturato anche la sensazione di essere al centro del mirino, in campo e fuori.

Mimmo Di Carlo

Ieri oggi e domani

Al netto delle polemiche, derubricare quanto avvenuto unicamente come il risultato di elementi avversi non aiuterebbe a ripartire col piede giusto. Dunque il primo passo, già anticipato da Luca Campedelli, sarà una sorta di audit interno.

Nelle aziende si è soliti dire che occorre sempre trasformare un problema in opportunità. Così le ultime sei gare dovranno essere. Saranno fare un primo passo in avanti e un banco di prova. Chi vorrà far parte del Chievo di domani avrà la possibilità di dimostrarlo.

Per i giovani della casa è arrivata la chance giusta per mostrare le proprie qualità e la loro determinazione. Lo stesso vale, per certi versi, per alcuni compagni più esperti. Leris, Kiyine, Vignato ma anche Stepinski e altri avranno spazio e possibilità di fare il pieno d’insegnamenti da personaggi come Pellissier che a questa maglia hanno dato il meglio di sé e vorrebbero dare ancora tanto.

Analizzati gli errori, da domani il Chievo dovrà iniziare a guardare avanti. Non sarà semplice. Tuttavia, se da un non è facile scrollarsi di dosso i residui di un torneo maledetto, l’esperienza della trincea perenne ha ormai temprato un club che ha una storia unica da difendere, così come la possibilità di riaccendere l’entusiasmo di chi domenica sera aveva gli occhi lucidi.

